IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Abend nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von IBM legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 241,97 USD.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 20:05 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 241,97 USD. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 242,71 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 240,52 USD. Zuletzt wechselten 171.927 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2025 markierte das Papier bei 296,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 199,47 USD. Dieser Wert wurde am 07.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,67 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,69 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 23.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,96 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 16,98 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 15,77 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 11,16 USD je Aktie aus.

