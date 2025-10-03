IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM steigt am Abend
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von IBM. Zuletzt sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 289,01 USD zu.
Das Papier von IBM konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 289,01 USD. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 293,32 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 287,50 USD. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 324.175 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 296,10 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 2,40 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 203,61 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 29,55 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,70 USD, nach 6,67 USD im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 236,00 USD aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,31 USD, nach 1,96 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 16,98 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 15,77 Mrd. USD umsetzen können.
Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 12,71 USD je IBM-Aktie.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2025
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.2025
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.2025
|IBM Sell
|UBS AG
