IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Vormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von IBM. Die IBM-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 138,45 EUR.

Um 09:03 Uhr konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 138,45 EUR. Bei 138,45 EUR markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 137,20 EUR. Zuletzt wechselten 849 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 145,28 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 4,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 110,20 EUR fiel das Papier am 09.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 25.10.2023 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,20 USD, nach 1,81 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.752,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 14.107,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.01.2024 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2023 9,50 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

