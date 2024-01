IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagmittag verlustreich

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 146,30 EUR.

Zur Startglocke stand der Titel bei 146,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.063 IBM-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.12.2023 auf bis zu 154,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 5,33 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2023 bei 110,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 25.10.2023 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.107,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.752,00 USD ausgewiesen.

Am 24.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 28.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2023 9,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

