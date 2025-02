Kursentwicklung

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

04.02.25 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 258,74 USD ab.

Das Papier von IBM befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 258,74 USD ab. Die Abwärtsbewegung der IBM-Aktie ging bis auf 258,27 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 260,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 155.006 IBM-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2025 bei 262,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Am 03.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 162,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 37,14 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. IBM-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,94 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 226,67 USD angegeben. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 29.01.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,59 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 17,55 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 22.04.2025 erwartet. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,67 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Verluste in New York: Dow Jones liegt schlussendlich im Minus Die Expertenmeinungen zur IBM-Aktie im Januar 2025 Quanten-KI: Das enorme Potenzial von Quantencomputern und künstlicher Intelligenz

