IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Mittag um Nulllinie

Kursverlauf

Die Aktie von IBM zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die IBM-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 173,45 EUR.

Die IBM-Aktie bewegte sich um 11:53 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 173,45 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 173,95 EUR. Die IBM-Aktie gab in der Spitze bis auf 172,75 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 172,90 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.446 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 181,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 36,47 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,63 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,82 USD belaufen. Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 202,50 USD.

IBM ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,87 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,60 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.381,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 16.690,00 USD in den Büchern gestanden.

IBM wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von IBM rechnen Experten am 22.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2024 10,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels in Grün

Dow Jones aktuell: Dow Jones am Nachmittag mit Gewinnen

Börse New York in Grün: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell