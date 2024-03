IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von IBM gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 191,89 USD.

Werte in diesem Artikel

Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere um 15:52 Uhr 2,0 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 191,93 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 187,81 USD. Zuletzt wechselten via New York 447.883 IBM-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 196,89 USD. Dieser Kurs wurde am 26.01.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 2,61 Prozent zulegen. Am 12.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 59,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,63 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,82 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 202,50 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 24.01.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,60 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.381,00 USD umgesetzt, gegenüber 16.690,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 22.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,07 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels in Grün

Dow Jones aktuell: Dow Jones am Nachmittag mit Gewinnen

Börse New York in Grün: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell