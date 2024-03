IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Vormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von IBM gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von IBM konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 1,6 Prozent auf 187,88 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 1,6 Prozent auf 187,88 USD zu. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 187,88 USD an. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 186,63 USD. Zuletzt wechselten 3.703 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 26.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 196,40 USD. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 4,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,60 USD. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 35,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,63 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,82 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 202,50 USD.

IBM ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,87 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 3,60 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 17.381,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IBM 16.690,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 22.04.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,07 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

