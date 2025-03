IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Dienstagnachmittag fester

Kurs der IBM

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 250,86 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:46 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 250,86 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IBM-Aktie bisher bei 252,41 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 248,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 288.563 IBM-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.02.2025 bei 265,72 USD. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 5,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 162,65 USD erreichte der Anteilsschein am 03.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 35,16 Prozent wieder erreichen.

IBM-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,92 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 226,67 USD an.

Am 29.01.2025 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,59 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,55 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 17,38 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 23.04.2025 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von IBM.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,72 USD je IBM-Aktie.

