IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 192,56 USD.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 192,56 USD. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 192,72 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 192,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 82.399 IBM-Aktien.

Bei einem Wert von 199,18 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2024). Gewinne von 3,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2023 bei 120,55 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,86 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 202,50 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 24.01.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 17.381,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.690,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 24.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. IBM dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 22.04.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 10,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

