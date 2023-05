IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel IBM 111,60 EUR

Die IBM-Aktie zeigte sich um 11:54 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 111,60 EUR an der Tafel. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 112,00 EUR an. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 111,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 111,50 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 9.181 IBM-Aktien umgesetzt.

Bei 145,28 EUR markierte der Titel am 22.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,18 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 111,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.05.2023). Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 0,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 19.04.2023 hat IBM die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,40 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 14.252,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IBM 14.197,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 19.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. IBM dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 9,43 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com