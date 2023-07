IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag auf grünem Terrain

Blick auf IBM-Kurs

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 122,60 EUR.

Die IBM-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 122,60 EUR. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 122,80 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 122,35 EUR. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.127 Stück gehandelt.

Am 22.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 145,28 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 110,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 11,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

IBM veröffentlichte am 19.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,40 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.197,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.252,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 19.07.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 17.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,43 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

