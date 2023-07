IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Vormittag um Nulllinie

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von IBM. Zum Vortag unverändert notierte die IBM-Aktie zuletzt im AMEX-Handel bei 133,67 USD.

Die IBM-Aktie notierte im AMEX-Handel um 19:15 Uhr bei 133,67 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 133,91 USD an. Die IBM-Aktie gab in der Spitze bis auf 133,54 USD nach. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 133,65 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.739 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2022 auf bis zu 152,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 115,63 USD fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,50 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

IBM ließ sich am 19.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 USD, nach 1,40 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 14.252,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.197,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte IBM am 19.07.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 17.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

