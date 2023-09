IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Montagmittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 136,80 EUR.

Die Aktie verlor um 12:01 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 136,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die IBM-Aktie bis auf 136,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 136,95 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.426 IBM-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2022 auf bis zu 145,28 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 6,20 Prozent wieder erreichen. Am 09.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 19,44 Prozent Luft nach unten.

Am 19.07.2023 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.475,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.535,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 16.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,58 USD je Aktie belaufen.

