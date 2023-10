IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 133,70 EUR nach.

Die IBM-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:58 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 133,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der IBM-Aktie ging bis auf 133,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 133,75 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.331 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2022 markierte das Papier bei 145,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,66 Prozent. Am 09.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,20 EUR ab. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 17,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

IBM ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 2,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15.535,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15.475,00 USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte IBM am 25.10.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 16.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 9,57 USD im Jahr 2023 aus.

