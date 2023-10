IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit KursVerlusten

Blick auf IBM-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 140,16 USD ab.

Das Papier von IBM gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 140,16 USD abwärts. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 140,10 USD. Bei 140,37 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 68.790 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,28 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 115,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

IBM gewährte am 19.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,31 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.475,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.535,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen. Am 16.10.2024 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,57 USD fest.

