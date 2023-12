IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM schiebt sich am Nachmittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von IBM zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 162,11 USD.

Um 15:53 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 162,11 USD nach oben. Bei 162,41 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 160,29 USD. Zuletzt wechselten via New York 209.161 IBM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.12.2023 bei 162,41 USD. Mit einem Zuwachs von 0,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2023 bei 120,55 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 25,64 Prozent wieder erreichen.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,81 USD je Aktie erzielt worden. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.752,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.107,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte IBM am 23.01.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,52 USD je IBM-Aktie belaufen.

