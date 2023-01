IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 133,62 EUR. In der Spitze fiel die IBM-Aktie bis auf 132,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 132,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 375 IBM-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 7,94 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2022 bei 104,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 19.10.2022. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,41 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14.107,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 17.618,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 23.01.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 9,11 USD in den Büchern stehen haben wird.

