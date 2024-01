IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM macht am Vormittag Boden gut

Kurs der IBM

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von IBM. Das Papier von IBM legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 0,6 Prozent auf 161,12 USD.

Im AMEX-Handel gewannen die IBM-Papiere um 22:15 Uhr 0,6 Prozent. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 161,63 USD an. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 160,65 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.400 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,29 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 3,21 Prozent Luft nach oben. Bei 120,60 USD erreichte der Anteilsschein am 12.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 25,15 Prozent sinken.

Am 25.10.2023 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.752,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.107,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.01.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 28.01.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 9,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

