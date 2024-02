IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

IBM im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 184,63 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 184,63 USD. In der Spitze büßte die IBM-Aktie bis auf 184,55 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 185,51 USD. Bisher wurden heute 117.185 IBM-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 196,89 USD erreichte der Titel am 26.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,64 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,55 USD ab. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 53,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,50 USD für die IBM-Aktie.

IBM gewährte am 24.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,87 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 3,60 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 17.381,00 USD gegenüber 16.690,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 24.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 22.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,07 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Wie die Blockchain-Technologie bei der Kontrolle von KI helfen könnte

Schwache Performance in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus

IBM-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats