IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagvormittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von IBM. Zuletzt ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 186,16 USD.

Die IBM-Aktie gab im AMEX-Handel um 22:15 Uhr um 0,4 Prozent auf 186,16 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte IBM-Aktie bei 185,88 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 186,52 USD. Bisher wurden via AMEX 2.323 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.01.2024 markierte das Papier bei 196,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 5,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 35,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 202,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 24.01.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,60 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.690,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.381,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte IBM am 24.04.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 22.04.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2024 10,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

