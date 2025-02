IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag billiger

Aktienentwicklung

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der IBM-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 262,31 USD.

Die IBM-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 262,31 USD. In der Spitze fiel die IBM-Aktie bis auf 261,83 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 265,72 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 122.301 IBM-Aktien.

Am 05.02.2025 markierte das Papier bei 265,72 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,65 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 37,99 Prozent sinken.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2024 mit 6,67 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,94 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 226,67 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 29.01.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,59 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,55 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 17,38 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von IBM wird am 22.04.2025 gerechnet.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,67 USD je Aktie.

