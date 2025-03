IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM fällt am Mittwochnachmittag

So entwickelt sich IBM

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 250,88 USD.

Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 250,88 USD ab. Die IBM-Aktie gab in der Spitze bis auf 250,56 USD nach. Bei 251,58 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 92.562 IBM-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2025 auf bis zu 265,72 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,92 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 162,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 35,17 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,67 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,92 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 226,67 USD je IBM-Aktie aus.

Am 29.01.2025 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 17,55 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,38 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte IBM am 23.04.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 29.04.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,72 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

