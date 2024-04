IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 189,00 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 189,00 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IBM-Aktie bisher bei 189,13 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 188,59 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 56.651 IBM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.03.2024 bei 199,18 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 5,39 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,55 USD. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 56,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,86 USD, nach 6,63 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 202,50 USD.

Am 24.01.2024 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 3,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 3,60 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.690,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.381,00 USD ausgewiesen.

Am 24.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von IBM rechnen Experten am 22.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,07 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

