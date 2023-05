IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Vormittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel IBM 111,55 EUR

Um 22:15 Uhr fiel die IBM-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 122,44 USD ab. Die IBM-Aktie sank bis auf 121,84 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 122,20 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 7.827 IBM-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 152,69 USD erreichte der Titel am 14.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,81 Prozent. Bei 115,63 USD fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 5,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

IBM gewährte am 19.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 USD gegenüber 1,40 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.197,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.252,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.07.2023 erfolgen. IBM dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

