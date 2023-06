IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel IBM 123,90 EUR

Um 15:51 Uhr ging es für das IBM-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 133,58 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IBM-Aktie bisher bei 133,72 USD. Bei 133,12 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 171.664 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,16 USD. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 12,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 115,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,50 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 19.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 14.252,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 14.197,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 19.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 17.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 9,43 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

