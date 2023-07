IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag nahezu unbewegt

Kursentwicklung

Die Aktie von IBM zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die IBM-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 133,55 USD an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die IBM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 133,55 USD. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 133,55 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die IBM-Aktie sank bis auf 132,59 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 133,13 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 92.323 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,16 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 14,68 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,48 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 19.04.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.252,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 14.197,00 USD eingefahren.

Am 19.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 17.07.2024 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 9,43 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

