IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochvormittag in Rot

IBM im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 122,45 EUR.

Die IBM-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:17 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 122,45 EUR. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 122,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 122,40 EUR. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 413 Aktien.

Am 22.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,28 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,64 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 110,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 19.04.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.252,00 USD – ein Plus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 14.197,00 USD erwirtschaftet hatte.

IBM wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 19.07.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 17.07.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,43 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Erste Schätzungen: IBM legt Quartalsergebnis vor

Apple-Chef Tim Cook - eine Kurzbiografie

IBM schlägt bei Apptio zu: NYSE-Titel IBM nach erneuter Milliardenübernahme etwas höher