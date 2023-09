IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagmittag stabil

IBM im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 137,25 EUR.

Die IBM-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:56 Uhr bei 137,25 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 137,50 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte IBM-Aktie bei 136,65 EUR. Bei 137,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 3.108 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,28 EUR erreichte der Titel am 22.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 5,85 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.05.2023 (110,20 EUR). Mit Abgaben von 19,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 19.07.2023. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.475,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 15.535,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von IBM wird am 25.10.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 16.10.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,58 USD je IBM-Aktie.

