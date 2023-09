IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

IBM im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 136,70 EUR abwärts.

Um 09:14 Uhr rutschte die IBM-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 136,70 EUR ab. Die IBM-Aktie sank bis auf 136,65 EUR. Bei 137,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 502 Aktien.

Am 22.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,28 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,28 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,20 EUR am 09.05.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 19,39 Prozent Luft nach unten.

IBM ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15.475,00 USD im Vergleich zu 15.535,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von IBM rechnen Experten am 16.10.2024.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,58 USD je Aktie.

