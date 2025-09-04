IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagabend stabil

So bewegt sich IBM

Wenig Veränderung zeigt am Freitagabend die Aktie von IBM. Kaum Ausschläge verzeichnete die IBM-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 247,01 USD.

Mit einem Wert von 247,01 USD bewegte sich die IBM-Aktie um 20:08 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die IBM-Aktie bis auf 249,00 USD. Die IBM-Aktie sank bis auf 245,51 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 248,23 USD. Zuletzt wurden via New York 217.724 IBM-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 296,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 19,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 199,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 19,25 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,67 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,69 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie aus.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,96 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,98 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,77 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen. Am 28.10.2026 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,16 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor einem Jahr verdient

So war die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 10 Jahren abgeworfen