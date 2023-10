IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagmittag kaum verändert

Kursentwicklung

Die Aktie von IBM zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der IBM-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 134,05 EUR.

Die IBM-Aktie bewegte sich um 11:44 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 134,05 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 134,20 EUR. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 133,75 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 133,75 EUR. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 868 Stück gehandelt.

Am 22.11.2022 markierte das Papier bei 145,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.05.2023 bei 110,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,79 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

IBM ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,18 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,39 Prozent auf 15.475,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.535,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 16.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2023 9,57 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

