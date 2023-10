IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM stabilisiert sich am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von IBM hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die IBM-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 141,03 USD an der Tafel.

Die IBM-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 141,03 USD an der Tafel. Die IBM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 141,24 USD. Die Abwärtsbewegung der IBM-Aktie ging bis auf 140,64 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 140,86 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 54.250 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,16 USD) erklomm das Papier am 14.12.2022. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 7,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 18,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 19.07.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 2,31 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.475,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.535,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 25.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von IBM rechnen Experten am 16.10.2024.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,57 USD je Aktie.

