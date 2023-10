IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagvormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 141,12 USD zu.

Das Papier von IBM legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 0,6 Prozent auf 141,12 USD. Die IBM-Aktie legte bis auf 141,16 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 140,19 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.563 IBM-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (152,69 USD) erklomm das Papier am 14.12.2022. 8,20 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 115,63 USD fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 18,06 Prozent Luft nach unten.

Am 19.07.2023 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 USD gegenüber 2,31 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.475,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15.535,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen. Am 16.10.2024 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2023 9,57 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

