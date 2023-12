IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM stabilisiert sich am Dienstagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von IBM hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der IBM-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 161,25 USD.

Die IBM-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 161,25 USD an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 161,57 USD. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 160,72 USD. Bei 160,76 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 108.282 IBM-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 162,78 USD erreichte der Titel am 04.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 120,55 USD fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 25,24 Prozent sinken.

Am 25.10.2023 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 1,81 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 14.752,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.107,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,57 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 24.01.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 28.01.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2023 9,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

