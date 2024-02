IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM legt am Nachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von IBM. Das Papier von IBM legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 183,72 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 183,72 USD. Bei 184,62 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 183,55 USD. Zuletzt wechselten via New York 96.567 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 26.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,89 USD an. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 6,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,55 USD ab. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 52,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 202,50 USD.

Am 24.01.2024 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent auf 17.381,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 24.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 22.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2024 10,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Beteiligung von NASDAQ-Titel Microsoft: OpenAI will wohl künftig eigene KI-Hardware entwickeln - Gründung eines neuen Chip-Unternehmens?

Wie die Blockchain-Technologie bei der Kontrolle von KI helfen könnte

Schwache Performance in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus