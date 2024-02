IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich IBM

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie notierte zuletzt im AMEX-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 183,42 USD.

Die IBM-Aktie musste um 22:15 Uhr im AMEX-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 183,42 USD. Die IBM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 183,42 USD ab. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 184,85 USD. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 8.606 Aktien.

Bei 196,40 USD markierte der Titel am 26.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 7,08 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2023 auf bis zu 120,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 34,25 Prozent sinken.

Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 202,50 USD.

IBM gewährte am 24.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,87 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,60 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent auf 17.381,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 22.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,07 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

