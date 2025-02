IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Nachmittag schwächer

Blick auf IBM-Kurs

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der IBM-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 260,54 USD.

Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 260,54 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die IBM-Aktie bis auf 260,20 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 263,23 USD. Zuletzt wurden via New York 145.682 IBM-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 265,72 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 162,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für IBM-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,94 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 226,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 29.01.2025. Das EPS lag bei 3,15 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 3,59 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,55 Mrd. USD – ein Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 17,38 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.04.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2025 10,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

