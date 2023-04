IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel IBM 121,20 EUR

0,87% Charts

News

Analysen

Die IBM-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 131,50 USD abwärts. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 131,26 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 132,30 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 78.808 Stück.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,16 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 14,14 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 115,55 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Am 25.01.2023 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,35 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,03 Prozent auf 16.690,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.695,00 USD gelegen.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 19.04.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 16.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 9,46 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Erste Schätzungen: IBM gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Morgan Stanley-Analysten: Diese Aktien könnten dem Bärenmarkt trotzen

Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM Corp. (International Business Machines) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines)

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com