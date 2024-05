IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM steigt am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IBM. Das Papier von IBM legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 166,62 USD.

Das Papier von IBM legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 166,62 USD. Die IBM-Aktie legte bis auf 167,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 166,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 69.785 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 13.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 199,18 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,54 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2023 auf bis zu 120,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 27,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

IBM-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,63 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,81 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 202,50 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 24.04.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,75 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,02 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,25 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,46 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 16.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,94 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

