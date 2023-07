IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM reagiert am Vormittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von IBM. Zuletzt sprang die IBM-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 134,31 USD zu.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 134,31 USD zu. Bei 134,31 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 132,64 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.601 IBM-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (152,69 USD) erklomm das Papier am 14.12.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 13,68 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,63 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 19.04.2023 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.252,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.197,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.07.2023 veröffentlicht. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 17.07.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,43 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

