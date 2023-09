IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM büßt am Mittwochmittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 137,95 EUR abwärts.

Der IBM-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:01 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 137,95 EUR. Bei 137,15 EUR markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 137,75 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.264 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2022 markierte das Papier bei 145,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.05.2023 bei 110,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 19.07.2023. Es stand ein EPS von 2,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 2,31 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,39 Prozent auf 15.475,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 15.535,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 16.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2023 9,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

