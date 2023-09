IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 147,92 USD.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 147,92 USD. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 147,13 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 147,66 USD. Zuletzt wurden via New York 68.817 IBM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 153,16 USD. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 3,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 115,55 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,88 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

IBM ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 2,31 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 15.475,00 USD in den Büchern – ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 15.535,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. IBM dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 16.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 9,58 USD je Aktie aus.

