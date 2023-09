IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Mittwochvormittag um Nulllinie

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von IBM. Anleger zeigten sich zuletzt bei der IBM-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im AMEX-Handel nahezu unverändert bei 148,13 USD.

Mit einem Kurs von 148,13 USD zeigte sich die IBM-Aktie im AMEX-Handel um 22:15 Uhr kaum verändert. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 148,95 USD zu. Bei 147,61 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 147,61 USD. Bisher wurden heute 10.819 IBM-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 115,63 USD. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 28,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 19.07.2023 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.475,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 15.535,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte IBM am 25.10.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 16.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes IBM-Investment abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IBM verloren

Höhere Renditen als der Dow Jones? Das sind die "Dogs of the Dow"