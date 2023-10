IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 140,32 USD.

Das Papier von IBM gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 140,32 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der IBM-Aktie ging bis auf 140,27 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 141,40 USD. Bisher wurden via New York 49.128 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,16 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,15 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 115,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,65 Prozent.

Am 19.07.2023 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 2,31 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.475,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.535,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 16.10.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2023 9,57 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

