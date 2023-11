IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von IBM zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 148,80 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 148,80 USD. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 149,21 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 147,89 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 147.645 IBM-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2022 auf bis zu 153,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 2,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte IBM am 25.10.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 1,81 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.752,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.107,00 USD in den Büchern gestanden.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 23.01.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2023 9,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

