IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zieht am Mittwochmittag an

Kurs der IBM

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von IBM. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 149,95 EUR.

Um 11:58 Uhr sprang die IBM-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 149,95 EUR zu. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 150,15 EUR zu. Bei 149,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.484 IBM-Aktien.

Am 05.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 150,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Am 09.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 26,51 Prozent Luft nach unten.

Am 25.10.2023 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.752,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.107,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte IBM am 24.01.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von IBM.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2023 9,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag leichter

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IBM von vor 3 Jahren verdient

Zurückhaltung in New York: Dow Jones beginnt die Dienstagssitzung im Minus