IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittag mit Kursplus

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 170,90 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 12:01 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 170,90 EUR zu. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 171,60 EUR zu. Bei 170,30 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 713 Stück.

Bei einem Wert von 181,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2024). Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 5,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,20 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 55,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 202,50 USD.

Am 24.01.2024 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 3,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 3,60 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent auf 17.381,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.690,00 USD in den Büchern gestanden.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 22.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von IBM.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2024 10,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

