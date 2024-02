IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochnachmittag kaum verändert

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Mit einem Wert von 183,35 USD bewegte sich die IBM-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die IBM-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 183,35 USD. Im Tageshoch stieg die IBM-Aktie bis auf 183,41 USD. Die IBM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 182,67 USD ab. Bei 183,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 89.507 IBM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.01.2024 bei 196,89 USD. 7,38 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,55 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 34,25 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 202,50 USD.

Am 24.01.2024 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,87 USD gegenüber 3,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 17.381,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.690,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 24.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 22.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von IBM.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,07 USD je Aktie.

