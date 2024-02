IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Vormittag ohne große Veränderung

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von IBM hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die IBM-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im AMEX-Handel bei 183,38 USD.

Werte in diesem Artikel

Die IBM-Aktie zeigte sich um 22:15 Uhr im AMEX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 183,38 USD an der Tafel. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 184,17 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die IBM-Aktie gab in der Spitze bis auf 183,18 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 183,81 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 23.510 IBM-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (196,40 USD) erklomm das Papier am 26.01.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2023 (120,60 USD). Mit Abgaben von 34,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 202,50 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte IBM am 24.01.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,60 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 17.381,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.690,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte IBM am 24.04.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 22.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,07 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Beteiligung von NASDAQ-Titel Microsoft: OpenAI will wohl künftig eigene KI-Hardware entwickeln - Gründung eines neuen Chip-Unternehmens?

Wie die Blockchain-Technologie bei der Kontrolle von KI helfen könnte